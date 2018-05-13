Irak'ta seçim sonuçları belli oldu

Başbakan Haydar el-İbadi'nin başkanlık ettiği Nasr Koalisyonu’nun Irak genelinde en fazla oy alan parti oldu.

Reuters haber ajansı, mevcut Başbakan Haydar el-İbadi'nin başkanlık ettiği Nasr Koalisyonu’nun Irak genelinde en fazla oy alan parti olduğunu duyurdu. Ibadi'nin hem ABD hem de İran'la yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Kerkük Valisi, elekronik oy sayma sisteminin düzgün çalışmadığını iddia etmiş ve kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Oyların yeniden elle sayılacağı duyurulmuştu.

Seçim kurulundan alınan bilgiye göre seçimlere katılım yüzde 45'le sınırlı kaldı. Iraklılar cumartesi günü sandık başına gitmişti. Resmi sonuçların pazartesi günü açıklanması bekleniyor.