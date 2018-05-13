Yeni kriz kapıda… Hollanda’dan flaş 24 Haziran çağrısı

Yerel basında yer alan haberlere göre Başbakan Rutte, seçim kampanyalarını yasaklayacak düzenleme için harekete geçti.

24 Haziran erken seçimlerinin tarihi belli olduktan sonra uluslararası kamuoyunda, “Türk siyasetçiler ülkemizde miting yapacak mı” tartışması başlamış, Hollanda, Almanya ve Avusturya herhangi bir mitinge izin vermeyeceklerini ilan etmişlerdi.

Hafta sonunda ise Hollanda’dan flaş bir açıklama geldi. Hollanda’da Başbakan Mark Rutte’nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk siyasetçilerin ülkede kampanya yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi. VVD’nin bu önerisine koalisyonu oluşturan diğer partilerin de sıcak baktığı belirtiliyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde seçim mitingi yapmalarını istemediklerini açıklamıştı. Rutte’nin partisi, bu açıklamanın ardından Türk politikacıların seçim propagandalarını yasaklayacak düzenleme için harekete geçti.

HÜKÜMET ORTAKLARI DA DESTEK VERECEK

VVD Milletvekili Bente Becker, Hollanda’da kampanya yapmak isteyen Türk politikacıların toplumda huzursuzluk yarattığını söyledi. Telegraaf gazetesinin haberine göre Becker, seçim kampanyaları ile Türkiye’deki gerilim ve çatışmaların Hollanda’ya ithal edildiğini savundu. İktidar partisi milletvekili, Türkiye’den gelen politikacıların kampanya yapmasının yasal olarak engellenemediğine dikkati çekti.Becker, bu nedenle hükümetten, Almanya’da olduğu gibi, Türk siyasetçilerin seçim kampanyası yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmasını istedi.

Almanya’da hükümet kararnamesiyle, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen politikacıların, seçimlerden 3 ay öncesinden itibaren propaganda çalışması yapmasına izin verilmiyor. VVD’nin yanı sıra hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDA) de bu öneriye güçlü bir şekilde destek verdiği belirtiliyor. Koalisyonun diğer ortakları oluşturan Hıristiyan Birliği (CU) ile Demokratlar 66 (D66) da Türk politikacılara propaganda yasağı önerisine sıcak bakıyor.