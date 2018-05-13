Paris'teki saldırganın kim olduğu belli oldu!

Fransız polisi saldırganın anne ve babasının sorgulanmak üzere gözaltına aldığını duyurdu

Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda ikisi ağır sekiz sekiz kişi yaralandı. En az 2 kişi ise hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenirken saldırganın 1997 Çeçenistan doğumlu bir şahıs olduğu ifade edildi.

Reuters haber ajansı, Fransız polisinin saldırganın anne ve babasını sorgulamak üzere gözaltına aldığını duyurdu.

Restoranlar, barlar ve tiyatro binalarıyla çevrili Opera Garnier bölgesinin, haftasonu olduğu için olay sırasında oldukça kalabalık olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Fransa bir kez daha kan ile bedel ödedi ancak özgürlüğün düşmanlarına teslim olmayacağız” açıklamasında bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Polisin soğukkanlı müdahalesi, saldırganı etkisiz hale getirdi” dedi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı.

Fransa son yıllarda, birçok kez radikal dinci terör saldırılarının hedefi olmuştu. Son 3 yılda meydana gelen terör saldırılarında, ülkede 245’ten fazla kişi yaşamını yitirdi.