Kuzey Kore nükleer tesislerini törenle kapatıyor

Ülkenin merkez haber ajansı, tünelleri, gözlem tesisleri, araştırma binaları ve güvenlik makamları gibi tüm alanları içerdiğini duyurdu. Amerika ve Güney Kore de dahil olmak üzere diğer ülkelerden gazeteciler de davet edilecek.

23-25 MAYIS’TA TÖRENLE KAPATIYOR

Kuzey Kore, 23-25 Mayıs’ta nükleer test sahasının kapatılmasını Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olması nedeniyle, dramatik ama sembolik bir olaya dönüşmesi için bir “tören” yapacaklarını duyurdu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğudaki test alanındaki tüm tünellerin patlamayla imha edileceğini, gözlem ve araştırma tesislerinin ve yere konuşlandırılmış koruma ünitelerinin de kaldırılacağını açıkladı. Kim Jong Un, geçen ay Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae in ile yaptığı zirvede nükleer test sahasını kapatmayı planladıklarını açıklamıştı.