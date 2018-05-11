Eurovision'da Çin krizi

Mango TV, Salı günü düzenlenen Eurovision yarı finalinde LGBTİ sembolü olan gökkuşağı bayrağını ve dövmeli sanatçıları buzlayarak sansürledi.
Çin televizyonu ayrıca eşcinsel aşkı konu edinen İrlanda'nın performansıyla, dövmeli sanatçılarla katılan Arnavutluk'un performansını yayınlamama kararı almıştı.
BBC Türkçe'nin haberine göre Çin kısa bir süre önce dövmeli sanatçıların televizyona çıkmasını yasaklayan bir düzenleme getirmişti.
Mango TV'nin Eurovision yayın hakkını iptal eden Avrupa Yayın Birliği, sansür uygulamanın 'farklılıkları kapsayan değerlerine aykırı' olduğunu söyledi.
Birlik'ten yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşla ortaklığımızı üzülerek derhal sona erdiriyoruz. İkinci Yarı Finali ve Büyük Finali yayınlamalarına izin verilmeyecek" dendi.
Çin televizyonunun uyguladığı sansür sosyal medyanın da tepkisini çekti.