Trump - Kim Jong-un görüşmesi Singapur'da olacak

BBC TÜRKÇE- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı açıklandı.

Trump Mart ayında beklenmedik bir şekilde Kim'in görüşme teklifini kabul etmişti.

Görüşme ile ilgili tweet atan Trump ikili zirve için "İkimiz de bunun dünya barışı için çok tarihi bir an olması için çaba göstereceğiz" yazdı.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!