Kathimerini gazetesine özel mülakat veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'yi "teröristlere yardım ve Suriye'yi işgal" ile suçladı.

BBC TÜRKÇE- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan çıkarlarını savunduğunu söyleyen Esad, "Erdoğan'ın ordusuna karşı yedi yıldır savaşıyoruz" dedi:

"Bizim için teröristler Erdoğan'ın ordusudur, Amerikan ordusudur, Suudi ordusudur. Bunlar farklı gözükse de aynı Amerikan çıkarlarına hizmet ederler."

Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye bir harekat başlatması durumunda nasıl yanıt vereceklerini sorusunu şöyle cevapladı:

"Öncelikle teröristlerle savaşmak zorundasınız. Daha fazla toprağı ele geçirince ise tüm ordularla, tüm saldırgan aktörlerle savaşmak zorundasınız, Türk, Fransız, kim olursa. Hepsi düşmanlar. Buraya yasadışı bir şekilde gelen herkes düşmanımızdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler'i desteklediğini söyleyen Esad sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak Türk halkı bizim düşmanımız değildir. Daha birkaç gün önce Türkiye'den gelen bir heyeti ağırladık. Türk halkı ile Erdoğan arasında ayrım yapmak lazım."

"ABD'yi Trump değil, derin devlet yönetiyor"

Ellerindeki kimyasal silahların 2013'ten sonra yok edildiğini savunan Esad, "Kimyasal silahımız yok, ancak olduğunu ve kullandığımızı varsaysak bile, bu saldırıda öyle söylendiği gibi yalnız 45 kişi mi hayatını kaybederdi? Yalnız çocuk ve kadınlar mı etkilenirdi?" diye sordu.

Suriye Devlet Başkanı Esad, görüntülerin İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Beyaz Miğferliler tarafından kurgulandığını savundu.

Beşar Esad ABD Başkanı Donald Trump'ı saat başı fikir değiştirmekle suçladığı mülakatta, ABD'yi Trump'ın değil derin devletin yönettiğini öne sürdü.

"Geleceğime Suriye halkı karar verecek"

Esad, Suriye'deki savaşın sona ermesinin ardından ülke bütünlüğünün sağlanacağını belirtti.

Ülkenin yeniden yapılanması için 200 ile 400 milyar dolar arası bir kaynak gerekeceğini söyleyen Esad, çatışmaların sona ermesinden sonra kendisinin Devlet Başkanlığını devam ettirip ettirmeyeceğine "Suriye halkının karar vereceğini" de vurguladı:

"Geçmişte yaptığım hataların bilincindeyim ancak son sözü Suriye halkı söyleyecek."