Dışişleri Bakanlığı’ndan Sokotra adası açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarında da ifadesini bulan Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan bu gelişmelerden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’e bağlı Sokotra adasındaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yemen'in Sokotra adasında yaşanan son gelişmeleri yakından izliyoruz.

BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında da ifadesini bulan Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan bu gelişmelerden endişe duyuyoruz.

Üç yıldan fazla süredir devam eden çatışmalar nedeniyle zaten çok zor bir dönemden geçmekte olan Yemen'in yeni sorunlara ve ihtilaflara tahammülü olmadığını düşünüyoruz. Bu çerçevede, ilgili tüm aktörleri meşru Yemen Hükümetine saygı göstermeye, mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Yemen krizinin müzakereler yoluyla çözümü için BM tarafından son dönemde ivme kazandırılan çabalara destek olmalarını bekliyoruz.”