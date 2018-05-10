Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider yaptığı görüşmede ABD'nin İran ile 2015 yılında sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ve Suriye'de artan gerilim başlıkları da ele alındı.