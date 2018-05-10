10 Mayıs 2018 23:07

Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider yaptığı görüşmede ABD'nin İran ile 2015 yılında sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ve Suriye'de artan gerilim başlıkları da ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İki lider görüşmede, ABD'nin İran ile 2015 yılında sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

ABD'nin kararının yanlışlığına dikkat çeken iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğuna dikkat çektiler.

GÖRÜŞMEDE SURİYE DE KONUŞULDU

Görüşmede Suriye’de artan gerilimin endişe verici olduğuna da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'e 7 Mayıs'taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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