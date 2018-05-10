ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceği açıklandı.
10 Mayıs 2018 17:58
Trump ve Kim Jong-un'un görüşecekleri yer belli oldu
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un görüşecekleri yer ve tarih belli oldu.
Çok Okunanlar
-
Trump ve Kim Jong-un'un görüşecekleri yer belli oldu
-
KKTC'de 175 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
-
Polis dolandırıcıları böyle ifşa etti!
-
California'da artık zorunlu
-
Vahşi infaz: '11 kocası vardı'
-
Esad’dan saldırıların ardından ilk açıklama
-
Avrupa'nın havası en kirli ülkesi şaşırttı
-
Almanya'dan başörtüsü kararı
-
Seçim sonuçlarında sürpriz isim
-
Putin ve Netanyahu Orta Doğu’yu görüştü