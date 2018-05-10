10 Mayıs 2018 17:58

Tarihi görüşmenin yeri ve zamanı açıklandı

Tarihi görüşmenin yeri ve zamanı açıklandı
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un görüşecekleri yer ve tarih belli oldu.
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceği açıklandı.

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