Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1200 vatandaşlığın incelendiğini ve hukuka uygun olmayan 175 istisnai vatandaşlığın iptal edildiğini söyledi.
10 Mayıs 2018 17:47
KKTC'de 175 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, 175 kişinin vatandaşlığını iptal etti.
Çok Okunanlar
-
Trump ve Kim Jong-un'un görüşecekleri yer belli oldu
-
KKTC'de 175 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
-
Polis dolandırıcıları böyle ifşa etti!
-
California'da artık zorunlu
-
Vahşi infaz: '11 kocası vardı'
-
Esad’dan saldırıların ardından ilk açıklama
-
Avrupa'nın havası en kirli ülkesi şaşırttı
-
Almanya'dan başörtüsü kararı
-
Seçim sonuçlarında sürpriz isim
-
Putin ve Netanyahu Orta Doğu’yu görüştü