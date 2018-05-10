Vahşi infaz: '11 kocası vardı'

Somali'de eş Şebab örgütünün başında olduğu bir mahkeme, '11 kocası olmakla' suçladığı bir kadını taşlayarak öldürdü.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, terör örgütü Eş Şebab’ın recm ettiği Şükri Abdullahi Warsame adlı kadın, örgüt mahkemesinde ‘önceki kocalarından boşanmadan 11 defa evlenmekten’ suçlu bulundu.

Somali’nin güney kenti Sablale sakinleri, kadının boyun seviyesine kadar gömüldüğünü ve ölünceye dek eş Şebab militanları tarafından taşlandığını söyledi.

Eş Şebab’ın hüküm sürdüğü topraklarda Şeriat kanunları geçerli.

Örgütün bölgeden sorumlu yetkilisi Muhammed Ebu Usama Reuters haber ajansına “Şükri Abdullahi ve resmi eşi dahil dokuz kocası mahkemeye çıkarıldı, her biri kadının kocası olduğunu söyledi” dedi.

Şeriat kanunlarına göre bir kadının birden fazla kocası olamaz, ama bir erkeğin dört karısı olabilir.