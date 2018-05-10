Avrupa'nın havası en kirli ülkesi şaşırttı

Buna göre dünya çapında havası en kirli olan ülke Hindistan olurken, Avrupa’nın en kirli havasına sahip ülke ise Polonya oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı hava kirliliğine ilişkin veriler, Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 şehirden 16’sının Polonya’da olduğunu ortaya koydu.

Dünya çapında havası en kirli olan ülke Hindistan, Avrupa’nın en kirli havasına sahip ülke ise Polonya oldu.

Yapılan ölçümler Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 şehirden 16’sının Polonya’da olduğunu ortaya koydu. Avrupa Adalet Divanı da geçtiğimiz Şubat ayında Polonya’nın hava kirliliği konusunda önlem almayarak AB hukukunu çiğnediğine karar vermişti.

WHO’nun dünya çapında 4 bin 300 şehirde yaptığı hava kalitesi araştırmasına göre dünya çapında her 10 kişiden 9’u kirli hava solumakta. Astım, akciğer kanseri ve kalp hastalıklarına yol açan hava kirliliğinde başı çeken ülke ise Hindistan oldu. Şöyle ki dünya çapında havası en kirli olan 20 ilin 15’i Hindistan’da bulunmakta.

Avrupa’da hava kirliliğinde başı çeken ülke ise Polonya oldu. Buna göre Polonya, Avrupa kıtasındaki havası en kirli 20 kentten 16’sına ev sahipliği yapmakta. Opoczno, Zywiec, Rybnik, Pleszew, Nowy Sacz, Proszowice, Pszczyna, Krakow, Wodzislaw Slaski, Bielsko-Biala, Nowa Ruda, Sucha Beskidzka, Jaroslaw, Godow, Sosnowiec, Rawa Mazowiecka ülkedeki havası en kirli kentler olarak belirlendi.

Nitekim Avrupa Adalet Divanı da geçtiğimiz Şubat ayında Polonya’nın hava kirliliği konusunda önlem almayarak AB hukukunu çiğnediğine karar vermişti.

Divan, Polonya’nın 2007-2015 yılları arasında günlük ve yıllık olarak izin verilen PM10 limitini düzenli olarak çiğnediğini ve bu durumu düzeltme konusunda etkili bir mücadele vermediğine hükmetmişti.

Havası en kirli ilk 20’de Polonya’dan arta kalan 4 şehir ise Bulgaristan’da yer almakta. Avrupa’nın havası en temiz kenti ise Finlandiya’daki Muonio kasabası oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Toraks Derneği, Türkiye’nin hava kalitesini ortaya koymayı hedefleyen bir bildiri yayımlamıştı. Yapılan analizlere göre; 2017 yılında Türkiye’nin havası en kirli şehri ise Amasya seçilmişti.