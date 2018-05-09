6.2 şiddetinde deprem! 6 ülkede hissedildi

Afganistan-Tacikistan sınırında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sekiz ülkeyi birden salladı.

Afganistan-Tacikistan sınırında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sekiz ülkede birden hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Tacikistan'a bağlı İskashim kentine 36 kilometre mesafede.

Yerin 111 metre altında gerçekleşen sarsıntının hissedildiği ülkeler arasında Pakistan, Hindistan, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan da var.

Reuters haber ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki binaların sallandığını bildiriyor. Aynı şekilde Pakistan'da da birçok şehirde sarsıntı hissedildi