Şam'da bombalı saldırı: En az 2 ölü

Suriye devlet televizyonu başkent Şam'da topçu ateşi ve bir araca konulan bombalı saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

Devlet televizyonu 'Şam Kulesi ve Maysat Meydanı'ndaki terör saldırılarında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı' ifadelerini kullandı.

Topçu ateşinin Marjeh Meydanı'nda yer alan ve Şam Kulesi olarak anılan 29 katlı binaya yapıldığı belirtilirken bir araca konulan patlayıcı ile gerçekleştirilen bombalı saldırının kentin kuzeydoğusundaki Maysat Meydanı'ndan yaşandığı aktarıldı.

Saldırılar Suriye hükümet güçlerinin ülkenin güneyinde Yarmuk ve komşusu Haver ül Esved mahallesindeki IŞİD militanlarına yönelik opersyonalrının sürdüğü sırada yaşandı.