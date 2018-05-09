AB’nin üç büyüklerinden ortak açıklama

Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından AB adına tepkiyi Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaparken Fransa Almanya ve İngiltere bu açıklamaya ek olarak üçlü bir ortak açıklama yaptı

Hürriyet- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in imzasını taşıyan açıklamada, ABD’nin kararının endişe ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Anlaşmaya yönelik taahhütlerinin sürdüğünü beyan eden üç lider, “Bu anlaşma ortak güvenliğimiz için önemli olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın oybirliğiyle kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile desteklendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Bu karar, İran nükleer programına ilişkin ihtilafın çözümü için bağlayıcı nitelikli uluslararası yasal çerçeve olmayı sürdürüyor” denildi. Liderler, tüm taraflara anlaşmanın tam uygulanmasına bağlı kalma ve sorumluluk duygusuyla hareket etme çağrısı yaptı.

Donald Trump'tan flaş İran kararı

NE DEDİLER

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek. AB liderleri konuyu gelecek hafta Sofya’daki zirvede ele alacaklar.

Belçika Başbakanı Charles Michel: İran anlaşmasının olmaması Ortadoğu’da daha fazla istikrarsızlık ya da savaş demek. Çekilme kararından derin üzüntü duyuyorum. AB ve uluslararası ortakları anlaşmaya bağlı kalmalı ve İran yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmeli.