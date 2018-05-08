ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk tepki

Kararın ardından Türkiye adına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, karar için 'İstikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı.

Donald Trump'tan flaş İran kararı

Trump’ın kararını sosyal medya hesabı Twitter’dan değerlendiren Kalın, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir" dedi.