8 Mayıs 2018 23:34

ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk tepki

ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk tepki
ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.
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Kararın ardından Türkiye adına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, karar için 'İstikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı.

Donald Trump'tan flaş İran kararıDonald Trump'tan flaş İran kararı

Trump’ın kararını sosyal medya hesabı Twitter’dan değerlendiren Kalın, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir" dedi.

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