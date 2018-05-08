Donald Trump'tan flaş İran kararı

Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu.

Trump'ın açıklamasından satır başları şöyle:

İran terörün devlet sponsorudur. Hamas Hizbullah gibi örgütlere destek vermektedir.

İran rejimi uzun yıllardır kaos ve terörü finanse etmiş bunun için kendi halkının zenginliğini kullanmıştır.

2015'te önceki yönetim bir imza attı. Teoride bu anlaşma ABD ve müttefiklerini koruyacaktı. Bu anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam etmesini sağladı.

Bu anlaşma utanç vericidir, tek taraflı korkunç bir anlaşmadır.

Anlaşma ne barış ne istikrar getirdi, getirmeyecek de.

Bu anlaşmanın devamına izin verecek olursam Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışı kaçınılmaz olacaktır.

Nükleer anlaşma İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi.

İran'ın nükleer programını bu çürümüş anlaşmayla engelleyemeyiz.

Bugün ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklıyorum. Başkanlık memorandumu imzalayacağım ve İran'a ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz.

ABD nükleer şantajla tehdit edilemez. ABD'ye ölüm diyen bir rejimin dünyadaki en ölümcül silahlara sahip olmasına izin veremeyiz.