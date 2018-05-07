4 lider Time'ın kapağında

Odatv- 14 Mayıs’ta raflarda yerini alacak olan Time dergisi bu sayısında kapağına Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ve Filipinler Devlet Başkanı Duterte’yi taşıdı. Başlık “Rise of the Strongmen”: “Güçlü Adamların Yükselişi”. Kapak konusu olan makale tecrübeli gazeteci IanBremmer imzalı.

Yazar bu liderleri, 60’larda Amerika’da meydana gelen halk hareketlerine tepki olarak çıkan, 70’ler Hollywood sinemasının “öfkeli adamlarına” benzetmiş. Clint Eastwood ve Charles Bronson gibi aktörlerin canlandırdığı bu karakterler kendilerini kanunun üstünde gören, hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapan asi polisler veya yetkisi olmayan adalet savaşçıları olarak yansıtılmışlardı. Şiddet dönemlerinde adaleti sağlamak için karşılarına çıkan zayıf bürokratlara, yolsuz politikacılara acımıyor, “intikam için her yol mubahtır” deyip önlerindeki engelleri, kanunları çiğnemek pahasına yıkıyorlardı.

ABD’nin, tekrar sosyoekonomik olarak çalkantılı, yüksek suç oranı ve yersiz savaşlar döneminden çıkarken, sert üslubuyla zayıf liberallere haddini bildirecek böyle bir kızgın adama ihtiyaç duyup talep ettiğini belirtiyor. Arada ufak bir fark var bu sefer. O da, bu talebin yansıması olan “öfkeli adamın” Hollywood karakteri değil, Beyaz Saray’ın yeni konuğu olması. Yani Donald Trump.

ÇILDIRMIŞ VAZİYETTELER

Bu trendin sadece ABD’ye mahsus olmadığını ve dünyanın farklı bölgelerinde de Trump benzeri liderlerin seçmen tarafından tercih edildiğini anlatıyor. Bu sert mizaçlı, popülist liderler “bizi” “onlardan” koruyorlar. O anda karşılarındaki rakibe göre “onlar”; “yolsuz” elit zümre veya “açgözlü” fakir kesim, dış güçler veya etnik veya dini azınlıklar, veya sadık olmayan siyasetçiler, bürokratlar, bankacılar veya yargıçlar, veya da yalancı basın olabiliyor. Bu bölünmüşlüğün içinden de “Güçlü Lider” doğmuş oluyor.