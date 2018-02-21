Maduro, kripto paradan 735 milyon dolar kazandı

Maduro petro'nun, resmi para birimi bolivarın uğradığı ağır değer kaybı ile ülkede süren hiper enflasyonun yanı sıra, devam eden Amerikan yatırımlarının da etkisini hafifleteceğini umuyor.

Blockchain uzmanları petro'nun büyük çaplı bir yatırım çekmesini olası görmüyorlar. Muhalefet liderleri petro satışlarının, parlamentonun onayından geçmeyen ve yasal olmayan bir ihraç işlemi olduğunu söylüyor.

ABD hazine bakanlığı da ihracın geçen yıl uygulamaya giren ABD yaptırımlarını ihlal ediyor olabileceğini belirtti.

Maduro ön satışa giren yatırımcıları açıklamadı. Ayrıca söylediği 735 milyon dolarlık satışın kanıtlarını da göstermedi; ancak turizm, bazı benzin satışları ve bazı petrol satışlarının petro ile yapılabileceğini söyledi.

Maduro dün televizyondan yaptığı konuşmada ABD'ye atfen bir çizgi karakterin adını kullanarak, "Bugün Süpermen'i yenebilecek bir kripto para doğuyor" dedi.

Venezuela'nın kripto para denetçisi Carlos Vargas geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin petro'ya Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa'dan yatırımcı beklediğini söylemişti.