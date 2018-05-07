Yunanistan halkının %87'si Türklere düşman

Yunanistan’da yapılan bir ankette, vatandaşların yüzde 87’si “Arnavutluk, FYRO Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye arasından hangi ülkeleri düşman gördükleri” sorusuna Türkiye yanıtını verdi.

Ahval’den Evren Dede’nin aktarımına göre, ulusal yayın yapan Ethnos gazetesinin pazar günü yayımladığı ve Prorata kamuoyu araştırma şirketinin Alternatif Politikalar Enstitüsü (ENA) adına gerçekleştirdiği anketin sonuçları Türkiye ile Yunanistan arasındaki son aylardaki gerginliğin Yunan halkında iki ülke arasında sıcak çatışma yaşanabileceği endişesine yol açtığını ortaya koydu. Dede’nin haberine göre, ankete katılan Yunan vatandaşları şu değerlendirmelerde bulunuyor:

- Ankete katılanlara Arnavutluk, FYRO Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye arasından hangi ülkeleri düşman gördükleri soruldu. Vatandaşın %87’si Türkiye’yi düşmen görürken, %47’si Arnavutluk’u, %45’i FYRO Makedonya’yı düşman görüyor.

- Bu ülkelerden hangilerinin Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiği yöndeki soruya ise Yunan halkının %78’i Türkiye’nin, %27’si Arnavutluk’un ve %21’i FYRO Makedonya’nın ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğine inanıyor.

- Ankete katılanların %64’ünün ise Türkiye’nin AB’ye üye olmasının Ankara ile Atina arasındaki ilişkileri düzelteceğini düşünmüyor.

- Vatandaşların %46’sı Yunan dış politikasının en önemli sorunu olarak Türklerin Yunanistan karşısındaki tutumunun idaresi olarak görürken, %34’ü de Ege’de Yunan adalarına yönelik mülteci akınlarını Yunan dış politikasının en önemli sorunu olduğu görüşünde.