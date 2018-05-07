Maden patronları, hasta ettikleri işçilere 400 milyon dolar ödeyecek

Güney Afrika’da 7 madencilik şirketi, hasta ettikleri altın madeni işçileri için 400 milyon dolarlık fon oluşturmayı kabul etmek zorunda kaldı.

Güney Afrika’da 7 madencilik şirketi, akciğerleri etkileyen silikozis ve tüberküloz hastalığına yakalanan altın madeni işçileri için 400 milyon dolarlık fon oluşturmayı kabul etmek zorunda kaldı.

Bussines Day haber sitesinin haberine göre, Güney Afrika’nın “en büyük ve en pahalı davası” olarak nitelendirilen 6 yıllık hukuki mücadele geçtiğimiz Perşembe günü kazanımla sonuçlandı. Mahkeme sonuçlanmadan önce işçilerin avukatlarıyla anlaşmaya giden maden patronları hasta işçiler için 5 milyar Güney Afrika Randı’nı (yaklaşık 400 milyon dolar) fon oluşturmak üzere ayırmayı kabul etti, konuyla ilgili protokol imzalandı.

Oluşturulacak fon yerin altında çalışırken soludukları tozlar nedeniyle silikozis ve tüberküloz hastalıklarına yakalanan maden işçilerine ödenecek. Anlaşma mahkeme tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Reuters’ın haberine göre ise dava konusu olan üç küçük altın şirketinin ise anlaşma yapmayı kabul etmedi. Bu şirketlere açılan davanın devam edeceği belirtildi.

Haklarında dava açılan ve fon oluşturmayı kabul eden altın maden şirketleri ise şunlar: African Rainbow Minerals, Anglo American SA, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony ve Sibanye Stillwater.

BİNLERCE MADEN İŞÇİSİ FAYDALANACAK

Fondan yararlanacak hasta maden işçilerinin sayısının ise henüz kesinlik kazanmamış olmakla birlikte 50 bin ila 100 bin arasında olması bekleniyor.

Hasta maden işçilerini temsil eden Avukat Richard Spoor, basına yaptığı açıklamada slikozis ve türberküloz hastalıklarına yakalanan işçiler arasında ölüm oranının ise yıllık yüzde 4 olduğunu belirtti. Spoor, hasta işçilerin yaşamını yitirmesi durumunda fondan gelecek yardımın eşi ve çocuklarına verileceğini de söyledi.