7 yıl sonra sandığa gittiler

7 yıl aradan sonra Tunus'ta yerel seçimler yapılıyor. Tunuslular bugün, 350 belediye meclisini seçmek için oy kullanacak. 2011 Devrim, 1987'den beri ülkenin Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeyi tek etmesiyle sonuçlananmıştı. O tarihten bu yana ülkede belediye seçimleri yapılmıyordu. Devrimin ardından ülkedeki tüm belediye meclisleri feshedilmiş ve yerlerine "özel kurullar" oluşturulmuştu. Vali yardımcıları tarafından yönetilen bu kurullar seçilmeden o konuma gelmiş yurttaşlardan oluşuyordu.

Ekonomik ve toplumsal sorunlarla boğuşan ülkede (% 15 işsizlik, % 7 enflasyon) halkın sandığa pek ilgi göstermediği bildiriliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 16.00'a kadar devam edecek. Yukarıdaki fotoğrafta Tunus Yüksek Seçim Kurulu'nun halkı oy vermeye yöneltmek amacıyla hazırladığı afişlerden biri görünüyor: "Kendimiz ve çocuklarımız için oy veriyoruz... hepimiz sesimizle buradayız".