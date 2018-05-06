Pentagon, yedi yıl önce dağıtmıştı; yeniden kuruyor

ABD Deniz Kuvvetleri, Rusya’nın Atlas Okyanusu’nda donanma faaliyetlerini artırmasının ardından 2. Filo’yu yeniden kurma kararı aldı.

2. Filo, yedi yıl önce tasarruf gerekçesiyle dağıtılmıştı.

"REKABETİN ORTAYA ÇIKMASI..."

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, donanma operasyonlarından sorumlu Oramiral John Richardson, George H.W.Bush uçak gemisinde gazetecilere yaptığı açıklamada Atlas Okyanusu’nda, "Özellikle de Kuzey Atlantik’te büyük güçler arasında rekabetin ortaya çıkması” sonucu bu kararın alındığını bildirdi.

2011 yılında dağıtılan 2. Filo, başkent Washington’un güneyindeki Virginia eyaletine bağlı Norfolk limanında yeniden üslenecek. Bu dönemden beri Kuzey Atlantik ve kutup bölgelerinde Rus donanmasının faaliyetinde artış gözlenmişti.

Rusya’nın son dönemde Ukrayna’da ve Suriye’deki müdahaleleri de Washington ve Moskova arasında gerginlik yarattı.