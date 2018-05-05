Erdoğan'a bir tepki de Bosna Hersek'ten geldi

Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan sonra, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi, Bosna Hersek de, ülkesinde seçim kampanyası yapılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası çerçevesinde Avrupa'da yaşayan Türklere hitaben 20 Mayıs'ta Saraybosna'da bir konuşma yapma planları Bosna Hersek'te tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesinde Bosna Hersek’te bir konuşma yapacağını açıklaması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Bosna Hersek basınına yansıyan haberlere göre, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı’nın ve Cumhurbaşkanlığı’nın, Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta Saraybosna’da yapmayı planladığı konuşma hakkında bilgisi olmadığı bildirildi. Bunun yanı sıra Erdoğan’ın, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç’in özel davetlisi olabileceği iddia edildi.

“BİZ TEBAA DEĞİLİZ"

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim etkinliği için Bosna Hersek’e gitme planları eleştirilere yol açtı. Daha İyi Gelecek için İşbirliği (SBB) partisi Genel Başkan Yardımcısı Adisa Arapoviç, Erdoğan’ın Saraybosna’daki seçim etkinliği planlarını eleştirerek, “Bu kötü bir mesaj. Biz hiç haber vermeden ziyarete gelinecek tebaa değiliz” dedi.

Odatv’de yer alan habere göre; Boşnak milletvekili Sadık Ahmetoviç, “Eğer isteyen herkes, siyasi toplantılar düzenlemek için ülkemize gelirse, egemenliğimizi kaybederiz” açıklamsını yaptı.

Bosna Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Milorad Dodik de Boşnak lider İzzetbegoviç’i Erdoğan’ı tek taraflı olarak desteklemekle suçlayarak, Erdoğan’ın Saraybosna’daki seçim etkinliği planlarını eleştirmişti. Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, Erdoğan’ın Saraybosna’da 1984 Kış Olimpiyatları için yapılan spor salonunda konuşma yapması planlanıyor.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’nın bazı ülkelerinde Türk siyasetçilerin olası seçim kampanyaları nedeniyle tartışma yaşanması dolayısıyla Avrupa’da yaşayan Türklerle Bosna Hersek’te buluşma kararı aldıklarını belirtmişti. Erdoğan, etkinliğe yaklaşık 10 bin kişinin gelmesini beklediklerini kaydetmişti.Fransız haber ajansı AFP’nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde de Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta Saraybosna’da Avrupa’da yaşayan Türklerin katılacağı bir seçim etkinliği planladığı belirtilmişti.