Hawaii'de 6,9 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçerek lav ve duman püskürtmesinin ardından bölgeden binlerce kişi tahliye edilirken ada 6,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leilani Estates adı verilen bölgenin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Direktörü Chip McCreery, dün yerel saatle 22.30 sularında meydana gelen depremin, adada 1975'te gerçekleşen 7,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kaydedilen en büyük deprem olduğuna dikkati çekti.