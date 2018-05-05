Filipinler'de 6.1 şiddetinde deprem!

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre Filipinler’in Bicol bölgesinde bulunan Catanduanes adasında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Verilere göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. (Harita)