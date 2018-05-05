5 Mayıs 2018 10:31

Filipinler'de 6.1 şiddetinde deprem!

Filipinler'de 6.1 şiddetinde deprem!
Filipinler’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
+ A -

Paylaş

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre Filipinler’in Bicol bölgesinde bulunan Catanduanes adasında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Verilere göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. (Harita)

Çok Okunanlar

Dünya