ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre Filipinler’in Bicol bölgesinde bulunan Catanduanes adasında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Verilere göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. (Harita)
5 Mayıs 2018 10:31
Filipinler'de 6.1 şiddetinde deprem!
Filipinler’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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