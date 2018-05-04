Filistin lideri özür diledi!

Filistin lideri Mahmud Abbas, Yahudilerle ilgili sözleri için özür diledi. Abbas Yahudiliğe bütünüyle saygı duyduğunu belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İnsanlar, özellikle Yahudiler benim konuşmamdan rencide olduysa özür dilerim" ifadesini kullandı.
Abbas niyetinin Yahudileri rencide etmek olmadığını, Yuhadiliğe bütünüyle saygı duyduğunu belirtti.
Filistin lideri Abbas "tarihteki en adi suç" olarak nitelediği Yahudi soykırımını kınadı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Ulusal Konseyi'ndeki konuşmasında Yahudilerin dinleri nedeniyle değil davranışları nedeniyle zulme uğradığını söylemişti.