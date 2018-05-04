Yanardağ alarmı! Halk tahliye edildi!

DHA/ ABD’nin Pasifik Okyanusu'ndaki ada eyaleti Hawaii’de, önceki gün yaşanan 5 şiddetindeki depremin tetiklediği Kilauea Yanardağı’nın lav püskürmesi sonucu binlerce kişi yaşadıkları yerden tahliye edildi.

ABD Jeolojik Gözlem Evi’nin açıklamalarına göre, depremin ardından faaliyete geçen Kilauea Yanardağı’ndan buhar ve ateş fışkırmaya başladı.

Yanardağdan çıkan lavların yerleşim merkezlerine kadar ulaşabilecek hız ve yoğunukta olabileceği gerekçesiyle en az 10 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.