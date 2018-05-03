ABD’den Çin’e lazer ikazı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Cibuti’den kalkan uçaklarının bölgede bulunan Çin askeri üssü tarafından lazerle tacizine uğradığını ve bu konuda Çin’i ikaz ettiklerini belirtti.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Çin’in Cibuti’den havalanan ABD uçaklarını lazerle taciz etmesi sonucu, Çin’e diplomatik protesto verildiği söylendi. Pentagon Sözcüsü White konuyla ilgili olarak, “Bunlar çok ciddi olaylar. Biz konuyla ilgili Çinli yetkilileri uyardık ve bir soruşturma yürütülmesini talep ettik. Bu gibi olaylar havacılık için gerçek bir tehdittir.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan lazerle engelleme olayları sonucunda iki ABD askeri hafif derecede yaralandı. ABD’nin bölgede hem Kızıldeniz’i hem de Somalili korsanları engellemek için 4000 personelli askeri üssü bulunuyor.