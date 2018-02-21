Rusya'dan Esad'a flaş Afrin çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'le ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.

Esad'a çağrıda bulunan Lavrov, "Suriye Kürtlerle diyalog kurmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin’le ilgili çok önemli bir çağrıda bulundu. Lavrov, Suriye hükümetine “Afrin’de Kürtlerle görüşmeye başlayın” çağrısında bulundu.

“Suriye’deki dış güçler Suriye hükümetiyle temas kurmalı” diye konuşan Lavrov, “Suriye’nin bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği” çağrısını da yineledi.

ABD’YE SERT TEPKİ

Rus Bakan, ABD’yi de Suriye politikasından ötürü sert bir dille eleştirdi. Lavrov, “ABD, Kürtlerin otonom yönetim talebini destekleyerek açıkça Şam yönetimine meydan okuyor” ifadelerini kullandı.