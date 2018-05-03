Kanada Federal Parlamentosu, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatılı okullarında mağdur edilen yerli çocuklardan özür dilemesini isteyen bir teklifi oy çokluğu ile kabul etti.

Muhalefette yer alan Yeni Demokrat Parti (NDP) Milletvekili Charlie Angus tarafından hazırlanan özür talebi metnine, oturuma katılan 279 milletvekilinden 269'u "evet" oyu verdi. Ana muhalefet Muhafazakar Partinin 10 milletvekili ise "ret" oyu kullandı.

Milletvekili Charlie Angus tarafından başlatılan hareket, kilisenin, ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmesini, 2006 yılında imzalanan Yatılı Kilise Okulları Uzlaşma Anlaşması'nın ruhuna saygı duymasını ve hayatta kalanlar için kaynak temin etmesi taahhüdünü içeriyor.

Yatılı kilise okullarında mağdur olanlar için Katolik Kilisesinin ödemesi gereken 25 milyon Kanada doları tutarında bağış taahhüdünün yerine getirilmediği belirtilen karar metninde ayrıca kilisenin, elindeki ilgili belgeleri teslim etmesi çağrısında bulunuldu.

Oylama sonrası bir açıklama yapan teklif sahibi Charlie Angus, tarihi ve umutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Birlikte çalışma, siyasi çizgileri aşma ve Papa Franciscus'u uzlaşma için bu yolculuğa davet etmenin atılması gereken adımlardan olduğunu vurgulayan Angus, "Daha almamız gereken çok mesafe var. Yerli halklar için daha iyisini yapmalıyız." dedi.

Başbakan Trudeau da sitem etmişti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da geçen yıl Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa Franciscus'a ilettiği özür talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine, Papa'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmişti.

Trudeau, Kanada Katolik Piskoposlar Konseyinin Papa'nın özür dilemeyeceğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, uzlaşmanın sadece hükümetle yerli halk arasında bir mesele olmadığını, aynı zamanda hükümet dışı aktörleri de içermesi gerektiğini ifade etmişti.

150 binden fazla çocuğun büyük bölümü mağdur oldu

Kanada'da 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına göre, 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu 1996'da kapatılan yatılı kilise okullarında 150 binden fazla yerli çocuk kaldı. Bu çocukların büyük bölümünün rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğradığı ortaya çıktı.

Bazı çocuklar üzerinde tıbbi deneyler yapıldığına da dikkat çekilen komisyon raporunda, mağdurlarla ilgili 94 maddelik tavsiye kararları açıklanmıştı. Bu kararlar arasında, Papa'nın Vatikan adına özür dilemesi ve mağdurlara 25 milyon Kanada doları tazminat ödenmesi de yer alıyordu. Kanada hükümeti, 2008'de bu okullarda mağdur olanlardan resmen özür dilemişti.