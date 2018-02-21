Her yıl 2,6 milyon bebek bir ayını dolduramadan ölüyor

Her yıl 2,6 milyon bebek, daha yaşamının ilk ayını tamamlayamadan ölüyor. Bu ölümlerin 1 milyonu doğumun ilk günü içinde gerçekleşiyor.

UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) geçtiğimiz gün yayımladığı bir rapor, her çocuğa yaşam hakkını savunurken, kapitalist-emperyalist düzenin sağlıkta yol açtığı yıkımı da gözler önüne serdi.

Her yıl 2,6 milyon bebek, daha yaşamının ilk ayını tamamlayamadan (yeni doğan bebeklik dönemi içinde) ölüyor. Bu ölümlerin 1 milyonu doğumun ilk günü içinde gerçekleşiyor.

Ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor: Doğum komplikasyonları, erken doğum, enfeksiyonlar, sağlık hizmeti, temiz su, beslenme yetersizliği gibi.

Japonya’da ilk 28 günü içinde ölen bebeklerin oranı binde 1 iken, Pakistan’da binde 46. Yüksek gelirli ülkelerde yeni doğan bebek ölüm hızı binde 3, düşük gelirlilerde binde 27.

Eğer bütün dünyada yeni doğan bebek ölüm hızı yüksek gelirli ülkeler düzeyine indirilebilmiş olsaydı 2030’a kadar 16 milyon yeni doğanın hayatta kalması sağlanmış olacaktı.

Eşitsizlikler ülkelerin içinde de mevcut: Yoksul bir ailenin bebeğinin ilk bir ay içindeki ölüm riski, yoksul olmayan bir ailenin bebeğinin ölüm riskinden yüzde 40 daha yüksek.

Aşağıdaki üç grafik sırasıyla gelire, eğitime ve yaşanılan yere göre yeni doğan bebek ölüm hızı için dünya ortalamalarını gösteriyor.

Kaynak: https://www.unicef.org/publications/files/Every_Child_Alive_The_urgent_need_to_end_newborn_deaths.pdf