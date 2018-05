Kuzey Kore lideri fotoğrafçıyı elinin tersiyle itti

Görüntülerde Kim, Güney Koreli mevkidaşı Moon ile el sıkışmak için gelen eşi Ri Sol Ju'nun önünü kesen foto muhabirini elinin tersi ile itiyor.

Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayımlandı.

Astonishing moment Kim Jong-un is caught on camera PUSHING a photographer out of his wife’s way https://t.co/cVtmysDvh6