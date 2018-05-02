Karl Marx ‘kapitalizme’ hizmet edecek

Trier'liler, en ünlü yurttaşları Marx’ı çok iyi ‘pazarlamaya’ hazırlanırken, Marx baskılı Euro banknotlardan kupalara kadar birçok hediyelik ürün satışa çıkarıldı. Kentteki kafeler, “Bütün ülkelerin kahve içenleri birleşin” yazılı fincanlarla kahve ikram etmeye hazırlanıyor. Yapılanların, Marx’ın fikirleri ve idealleriyle ne kadar uyumlu olduğu ise soru işareti...

Lüksemburg sınırı yanındaki Mosel nehri kıyısında bulunan Trier kentinde 5 Mayıs’ta yapılacak törene tanınmış 180 civarında siyasetçi ve sanatçı katılacak. Törenin açılış konuşmalarını Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkanı Andrea Nahles ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer (SPD) yapacaklar. Ünlü televizyon sunucusu Günther Jauch törende Karl Marx’ın doğum belgesini okuyacak. “Karl Marx, Alman Peygamber” belgeselinde Marx’ı canlandıran ünlü Alman oyuncu Mario Adorf törenin öteki önemli isimleri arasında.