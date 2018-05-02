Paşinyan'dan göstericilere çağrı

Ermenistan'daki protestoların lideri Nikol Paşinyan göstericileri, herkesin akşam mitingine katılmasına imkân sağlamak için Moskova saatiyle 16.00 itibarıyla (TSİ ile aynı) ülkedeki tüm yolları açmaya çağırdı.

Parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan'ın sivil itaatsizlik çağrısı ile sokağa çıkan ve başkent Erivan’a giden çoğu yolu kapatan protestoculara Facebook’taki hesabından yayınladığı bir videoyla seslenerek, “İnsanların (Moskova saatiyle 18.00’de) mitinge gelebilmesi için (göstericileri) tüm yolları açmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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'ERMENİSTAN'DA BUGÜN TEK BİR AÇIK YOL KALMADI'

Bugünkü protesto gösterilerinin daha önceden benzeri olmadığını vurgulayan Paşinyan, “Ermenistan’da bugün aslında tek açık bir yol dahi kalmadı” dedi.

ULAŞIM KİLİTLENDİ

Muhalif lider Paşinyan ve onu destekleyen 3.000 kişi bu sabah saatlerinde Erivan merkezine yürümüş, protestocuların Erivan'daki havaalanına giden yolu da kapatmaları nedeniyle pek çok yolcu havaalanına yürüyerek gitmek zorunda kalmıştı. Şu anda Erivan’da ana caddeler ve havalimanı yolu hala kapalı olduğundan trafik felç olmuş durumda. Göstericilerin müdahalesi nedeniyle kentteki metro da normal çalışamıyor.

Bu arada Ermenistan'da parlamento başbakan seçmek için 8 Mayıs'ta bir kez daha toplanacak. Parlamentonun çoğunluğun desteği ile ikinci defa başbakan seçememesi halinde ülkede seçimler düzenlenecek. Paşinyan sandığa gidilmesi halinde muhaliflerin seçimleri boykot edebileceğini söylemişti.