İran ünlü mesajlaşma uygulamasını yasakladı

Karara gerekçe olarak Telegram'ın "ulusal güvenliğe tehdit" oluşturması gösterildi.

İran devlet televizyonu, yargı tarafından alınan karar doğrultusunda ülkede mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklandığını duyurdu. Karara gerekçe olarak uygulamanın "ulusal güvenliğe tehdit" oluşturması gösterildi.

Telegram'ı yasaklamak bir süredir Tahran yönetiminin gündemindeydi. İran'da 80'i aşkın şehirde geçtiğimiz yıl düzenlenen ekeonomik sıkıntıların protesto edildiği eylemlerde göstericilerin iletişim için başvurduğu uygulamalar arasında Telegram da yer alıyordu. Uygulamaya erişim o dönemde askıya alınmıştı.

Yasak kararına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İran vatandaşlarının, sosyal ağ uygulaması Telegram'la ilgili şikayetleri ve Telegram'ın yasadışı faaliyetlerine karşı güvenlik kuruluşlarının talepleri üzerine mahkeme uygulamanın kullanımını yasaklamıştır."