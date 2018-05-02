Merkezi, Guam Adası’ndaki Hagatna kentine 341 kilometre, Mariana Adaları üzerindeki Pagan kentine 205 kilometre ve Japonya’nın Okinawa Adası’na da 2,071 kilometre uzaklığında belirlenen depremin derinliği de 156 kilometre olarak ölçüldü.
2 Mayıs 2018 09:08
Mariana Adaları’nda deprem
Pasifik Okyanusu’nda ABD’ye bağlı Mariana Adaları’nda 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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