ABD’den İran’a gözdağı

2015 yılında imzalanan ve İran’ın nükleer araştırmalarını kısıtlayan anlaşma Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın bugün düzenlediği basın toplantısına konu oldu. Sander yaptığı açıklamada “İran’ın 2015 yılında imzaladığı anlaşmadan sonra nükleer araştırmalar alanında eskisine oranla çok daha fazla gelişme kaydettiğini görüyoruz. Buradaki problem anlaşmanın baştan yanlış olması. İran anlaşma hakkında baştan sona yalan söyledi” dedi.

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Sözcü Sarah Sanders, “Onlar dürüst olmayan aktörlerdi, böylece anlaşma doğru olmayan şeyler üzerine yapıldı. Bizim de şimdi bununla ilgili büyük bir problemimiz var.” şeklinde konuştu.