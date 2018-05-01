Aleksis Çipras Midilli'ye gidiyor

Mülteci sorunu nedeniyle yoğun eleştiri altında olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bazı bankalarla birlikte 3-4 Mayıs günlerinde mülteci ve yasa dışı göçmenlerin yoğunlaştığı Ege’deki Midilli adasında temas ve incelemelerde bulunacak.

ATİNA (ANKA) – Bu gelişmeyi duyuran Kathimeniri gazetesine göre, gezinin Türkiye üzerinden Yunan adalarına ulaşan göçmenlerin sayısında “yeni tırmanıştan rahatsız kamuoyunu yatıştırma çabasından” ibaret olduğu eleştirisi yapılıyor.

Midilli’de bir süre önce bir grup aşırı sağcının 200 kadar ilticacıya saldırdığı, bu olaydan sonra kötü koşulları nedeniyle yoğun şikayetlere hedef olan Moria göçmen kampında huzursuzluk yaşandığını anlatan gazete, son olarak da Midilli halkının “Atina ve Ankara arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin ardından Türkiye’den gelenlerin sayısındaki belirgin artıştan duydukları kaygının büyüdüğünü” yazıyor.

Bu arada, Kathimerini’ye konuşan Midilli Belediye Başkanı Spyros Galinos da hükümetin yarısının bir adada olmasının pek de rastlanan bir olay olmadığını belirtirken bunun hükümetin halkın söyleyeceğini duyması için fırsat oluşturduğunu belirtti.

Galinos ve Yunan adalarındaki diğer yetkililerin defalarca Atina’dan aşırı kalabalık göçmen kampları ve diğer tesislerde durumun hafifletilmesi ve Türkiye’ye geri dönüşlerin hızlandırılması için önlem çağrısını yaptıklarına işaret edildiği haberde, resmi verilere dayanılarak da adalarda en fazla 7 bin kişi için yapılan tesislerde halen 15 bin 700 göçmen ve mültecinin barındırıldığına dikkat çekiliyor.

-“DÖRT AYDA TÜRKİYE’YE SADECE 112 KİŞİ GERİ GÖNDERİLDİ”-

Gazete, yine resmi verilere atfen Ocak-Nisan döneminde ABD-Türkiye mülteci anlaşması kapsamında “sadece 112 kişinin Türkiye’ye geri gönderildiği, aynı dönemde Türkiye üzerinden adalara ulaşan mülteci göçmenler sayısının ise 7 bin 594’ü bulduğunu” vurgularken Sisam Belediye Başkanı Mikalis Angelopulos’un “Türkiye’ye iade sistemi çalışmıyor” şikayetini de yansıtıyor.

Angelopulos, “Üç yıldır bu kriz içindeyiz. Üç yıldır acil bir durum içindeyiz" dedikten sonra böyle bir durum karşısında devletin "normal" tempo ile çalışmaması gerektiğinin altını çizdi.

Haberde ayrıca tesisleri iyileştirmeye yönelik AB fonlarının kullanılmadığı eleştirilerine de yer veriliyor ve tesislerde çalışan görevlilerin de çalışma koşullarından yakındıklarının, maaşlarının üç ay geciktiği gibi bilgiler de aktarılıyor.