ABD duyurdu: Operasyonlar başlıyor

Cansu Çamlıbel/Hürriyet - Nauert’in açıklamasında nihai operasyonların Türkiye’nin bilgisi dahilinde yürütüleceği mesajı verildi. Diğer yandan "ABD aralarında Sünni Arapların, Kürtlerin, Hıristiyanların, Türkmenlerin ve diğer azınlıkların bulunduğu tüm Suriyelilerin iradesine saygılı bir siyasi çözümün sağlanması hedefine bağlıdır" ifadesi kullanıldı.

SDG İLE DEVAM MESAJI

Nauert’in Suriye’de nihai operasyonların başladığına dair açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

- ABD, küresel koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri’nin de aralarında bulunduğu yerel ortaklarla beraber Suriye’de son kalan DEAŞ mevkilerini kurtarmak için nihai operasyonlar başlıyor.

"SALDIRI OLURSA ORTAKLARIMIZI MÜDAFAA EDERİZ"

- Çatışmalar zorlu olacak ancak biz ve ortaklarımız üstün geleceğiz. Saldırı olduğu takdirde ABD’yi, koalisyonu ve ortağımız olan güçleri müdafaa edeceğiz. DEAŞ’ın Suriye’de toprak kontrol ettiği ve insanları terörize ettiği günlerin sonuna geliyoruz.

BÖLGE ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜNDEN DAHA FAZLA FAYDALANMA SİNYALİ

- NATO müttefikimiz Türkiye ve ortaklarımız İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan’la birlikte sınırlarının DEAŞ’tan korunmasına çalışacağız. DEAŞ’tan kurtarılan alanların istikrara kavuşturulması için müttefiklerimizin ve bölgesel ortaklarımızın askeri güçlerinden, malzemelerinden ve kaynaklarından adil bir biçimde daha fazla faydalanmanın arayışında olacağız.

- Başkan Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la birlikte yaptığı açıklamalarda söylediği gibi DEAŞ’ın kurtarılan bölgelere yeniden dönmesini ve Esad rejimi ya da İran destekçilerinin istifade etmemesini önleyecek kalıcı ve güçlü bir ayak izi bırakılmasını sağlayacağız.

- Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca Cenevre sürecini yeniden canlandıracağız ve Suriye’nin acil insani ve istikrar ihtiyacını karşılayacak uluslararası kaynakları seferber edeceğiz.

- ABD aralarında Sünni Arapların, Kürtlerin, Hıristiyanların, Türkmenlerin ve diğer azınlıkların bulunduğu tüm Suriyelilerin iradesine saygılı bir siyasi çözümün sağlanması hedefine bağlıdır.