Arizona'da orman yangını: Olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Arizona eyaletindeki Coconino Ulusal Ormanı'nda çıkan yangında şiddetli rüzgar alevleri artırdı, hızla yanan ormandan yükselen gri dumanlar gökyüzünü kapladı.

Reuters'in haberine göre cuma günü Arizona'nın başkenti Phoenix'e 290 kilometre uzaklıktaki Clints Well'de meydana gelen yangın, bölgede paniğe neden oldu.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, binlerce hektar alanı küle çevirdi. Bölgede, olağanüstü hal ilan edilirken, binlerce kişi de tahliye edildi.

Havadan ve karadan sürdürülen yangın söndürme çalışmalarında 500'e yakın itfaiyeci ve 7 kişilik uzman ekip görev aldı.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.