Maduro'dan işçi maaşına yüzde 95 zam!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanların maaşını yüzde 95 oranında arttırdı. Maduro, dün yaptığı basın toplantısında bu kararı alış sebeplerinin ABD’nin kendilerine yönelik olarak başlattığı ekonomik savaş olduğunu söyledi.

‘İŞÇİLER İÇİN KOŞULLAR İYİLEŞİYOR’

Telesur’un haberine göre Maduro başkent Caracas’ta yaptığı konuşmada, “Bu acımasız ekonomik savaşı kontrol altına alacağız ve ileri doğru yürümeye devam edeceğiz. Gelin hep beraber üretken ve müreffeh bir Venezuela için beraber yürüyelim. Venezuela’da işçilerimiz için koşullar her geçen gün daha iyiye gidiyor” dedi.