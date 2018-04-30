30 Nisan 2018 12:49

İngiltere'nin yeni içişleri bakanı belli oldu

İngiltere'nin yeni içişleri bakanı belli oldu
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifasının ardından Sacid Cavid'i yeni içişleri bakanı olarak atadı.
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