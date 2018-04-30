Ayrıntılar geliyor...
30 Nisan 2018 12:49
İngiltere'nin yeni içişleri bakanı belli oldu
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifasının ardından Sacid Cavid'i yeni içişleri bakanı olarak atadı.
Çok Okunanlar
-
Bill Gates korkuttu: 30 milyon kişi ölebilir
-
Milyarder Suudi Prens otellerini satıyor
-
İngiltere'nin yeni içişleri bakanı belli oldu
-
Kabil'de çifte saldırı! 25 kişi yaşamını yitirdi
-
İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti
-
Kuzey Kore'den flaş 'nükleer' kararı!
-
Ülke cani annenin dehşetiyle sarsıldı!
-
Ruhani Trump'a sert çıktı!
-
Ermenistan'da başbakan krizi
-
Lavrov'dan vize açıklaması!