Ülke cani annenin dehşetiyle sarsıldı!

Rusya, Elena Kerimova isimli bir annenin tatile gidebilmek için iki çocuğunu soğukkanlılıkla öldürdüğü cinayetlerin şokunu yaşıyor.

NERDUN HACIOĞLU - HÜRRİYET/ Rusya'yı ayağa kaldıran olay Nijni Novgorod şehrinde meydana geldi. Mayıs ayı başında tatil paketi satın alan cani anne, 4 yaşındaki kızı Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Süleyman’ı kendi elleriyle boğarak öldürdükten sonra cesetleri yakmak istedi.



Kadının çıkardığı yangını söndürmeye gelen itfaiye korkunç bulgular karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradı. Güvenlik güçleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalanan genç kadın çocuklarını onlara gelecek sağlayamadığı için öldürdüğünü itiraf etti.

ÇOCUKLARINA 'ÂŞIK OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'

5 yıl önce evlenen ve daha sonra boşanan Elena Kerimova 4 yaşındaki Cemile ve 2 yaşındaki Süleyman’ı tek başına büyütüyordu.

Devamlı bir işte çalışmayan genç kadın yerel basına göre genelde akrabalarının yardımıyla geçiniyordu. Genç kadın, bir hafta öncesine kadar sosyal ağlarda çocuklarına taptığını yazıyordu.



Habere göre, Rusya’daki uzun kış aylarından sonra sıcak bir ülkede 50 bin ruble karşılığında (yaklaşık 3 bin 300 TL) tatil turu satın alan kadın çocukları kime bırakacağı problemiyle karşılaştı.

ÖLDÜRÜP YAKTI!

Rus basınında çıkan haberlere göre, yeni bir hayata başlama kararı alan genç kadın iki çocuğunu araç kiralayarak şehir dışına çıkardı. Rus kadın çocuklarını öldürüp yaktı. 28 Nisan akşamı Elena Kerimova’ya ulaşılarak çocuklarının nerede bulunduğu sorulduğunda genç kadın işlediği canice suçu gizlemeyerek anlattı. Rus basını, Kerimova'nın getirildiği karakolda soğukkanlılıkla çocuklarını nasıl öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu kalması kararı alınan duruşmada genç kadın tek bir gözyaşı bile dökmeden “Çocuklarıma bakamıyordum. Onlara iyi bir gelecek veremeyeceğimi anladığım için öldürerek kurtulmalarını sağlayan planı uyguladım” savunmasını yaptı.



Basına kapalı yürütülen duruşmadan sonra iki evladını öldüren cani anne bilinmeyen bir cezaevine gönderildi. Savcılık cani annenin halk tarafından linç edilmesinden endişe ediyor.