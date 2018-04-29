Ermenistan'da başbakan krizi

Muhalif lider Nikol Paşinyan'ın başbakan olması bekleniyor.



Parlamento, 1 Mayıs'ta istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan'ın yerine yeni başbakanı seçecek.

İktidar partisi, seçim için aday belirlemeyeceğini duyurdu.

Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerine önderlik eden muhalefet lideri Nikol Paşinyan ise parlamentodaki başbaşkanlık seçimlerinde adaylığını önceden açıklamıştı.

Paşinyan geçici başbakanlık görevini üstlendikten sonra ülkeyi erken seçimlere götürmeyi hedefliyor.

Nikol Paşinyan protesto gösterilerini sürdüreceklerini de duyurdu. Paşinyan 1 Mayıs'ta başkent Erivan'da yönetim karşıtı büyük bir gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı,