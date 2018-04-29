Lavrov'dan vize açıklaması!

Lavrov, vizesiz rejimden faydalanacak grupları artırmak istediklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, Rusya’nın vize konusunda bazı somut adımlar atılmasına yönelik teklifini geçen haftalarda ilettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz" dedi.
Öncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasında da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe şoförler için vizesiz rejime dönülmesini önerdiklerini kaydetti.