Dünyanın tanıdığı Alfie bebekten kötü haber

İngiltere'de doktorlar 'İyileşmez, fişini çekelim' demişti. Ailesi tedavi için İtalya'ya götürmek istemiş ama mahkeme İngiltere'den çıkarılmasına izin vermemişti.

İngiltere’de iyileşme ümidi kalmadığı gerekçesiyle mahkemenin ‘fişi çekilmeli’ kararıyla tüm dünyanın tanıdığı Alfie bebekten üzücü haber geldi. Mahkeme kararı nedeniyle nedeniyle tedaviyi üstlenmeyi önerek İtalya’ya gönderilmeyen 23 aylık Alfie bebek, hayatını kaybetti.

‘GLADYATÖRÜM ZIRHINI İNDİRDİ’

Gazete Duvar'ın haberine göre mahkemenin kararı ülkede yaygın biçimde protesto edilirken, solunum desteği ailesinin itirazına rağmen pazartesi günü çekilen bebek bu sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi. Ailesi, Alfie’nin beklentilerin aksine pazartesiden bugüne dek solunum cihazı olmadan yaşadığına dikkat çekti.

Babası Tom Evans Facebook sayfasından “Gladyatörüm bugün zırhını indirdi ve saat 2.30’da kanatlandı. Kalbim kırık” mesajını yazarken, annesi Kate James de “Bebeğimiz bugün kanatlandı. Herkese desteğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

Alfie Evans adlı bebek Aralık 2016’da, yedi aylıkken geçirdiği sara nöbeti nedeniyle Liverpool’daki Alder Hey Hastanesi’ne götürülmüştü. Tanımlanamayan bir dejeneratif hastalık teşhisi konulan bebek bir yılı aşklın süredir bitkisel hayatta, solunum cihazına bağlı yaşıyordu. Ancak durumu uluslararası çapta ses getiren bir davaya konu olmuştu. Zira doktorlar, beyin dokusunda ağır hasar oluştuğunu belirterek, Alfie’nin daha fazla acı çekmeden ölmesi için bağlı olduğu makinenin fişinin çekilmesine kanaat getirmişti. Ailesi ise bebeklerini alternatif tedavi için yurtdışına çıkarmak istemiş, İtalya’da bir hastane tedaviyi üstlenme önerisi getirmiş fakat Liverpool Yüksek Mahkemesi bebeğin İngiltere’den ayrılmasına izin vermemişti. Ailenin temyiz başvurusu da reddedilmişti.