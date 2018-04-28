ABD'den Trump açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirtti.

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pompeo, ABD Başkanı Trump'ın İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirtti.

Pompeo, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde Trump'ın bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor" dedi.

Katıldığı ilk NATO toplantısında çok sıcak karşılandığını da belirten Pompeo, "ABD'nin ittifak liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu açıkça ortaya koydum" değerlendirmesinde bulundu.